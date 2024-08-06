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ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع كيم جونغ أون: "زري الأحمر أكبر من زرك"

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:32
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كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترامب تفاصيل المحادثة التي أجراها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2017.


جاء ذلك في مقابلة لترامب مع المذيع إدين روس على منصة Kick، حيث تابع: "قال لي (كيم جونغ أون) لدي زر أحمر على مكتبي، فقلت ليست هناك مشكلة، أنا أيضا لدي زر أحمر، وهو أكبر من زرك، وهو يعمل".
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وقال الرئيس الأميركي السابق أيضا إنه أدار أغنية المغني إلتون جون Rocket Man لكيم جونغ أون، معلقا أن كيم جونغ أون "لا ينبغي أن يطلق عليه الرجل الصاروخي Rocket Man، بل الرجل الصاروخي الصغير".
وكان الرئيس السابق قد قال في وقت سابق إنه يعتزم إعادة العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد إعادة انتخابه رئيسا في نوفمبر، معربا عن "افتقاده" لكيم جونغ أون.
وقد عقدت أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 حزيران 2018 في سنغافورة، وعقب الاجتماع قال ترامب إنه وقع على وثيقة "تفصيلية" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ستبدأ "بسرعة كبيرة"، ووصف الزعيم الكوري الشمالي التوقيع على الوثيقة النهائية بأنه "بداية جيدة" في العلاقات بين البلدين، ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل. (روسيا اليوم)

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