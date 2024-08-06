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عربي-دولي

لسبب لا يخطر على البال... ضرب جاره حتّى الموت!

Lebanon 24
06-08-2024 | 05:04
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أقدم رجل يبلغ من العمر 45 عامًا في إندونيسيا، على قتل جاره بعدما انزعج من إصرار الأخير على سؤاله عن سبب عدم زواجه.

وكشفت مساعدة مفوض الشرطة في المنطقة ماريا مارباونج أنّ الضحية كان موظفا مدنيا متقاعدا يُدعى أسجيم إيرينتو.
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كما قالت إنه بناء على بيان قدمته زوجة أسجيم، وصل المهاجم بارليندونجان سيريجار، إلى منزلهم في حوالي الساعة 8 مساء حاملاً قطعة من الخشب، وبدأ في مهاجمة الضحية دون سابق إنذار. (العربية)

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