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عربي-دولي
بالتفاصيل.. كيف تم الهجوم الذي طال قاعدة عين الأسد الجوية العراقية؟
Lebanon 24
06-08-2024
|
06:03
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الذي طال قاعدة عين الأسد الجوية العراقية (التي يتواجد فيها عدد من مستشاري التحالف الدولي) في محافظة الأنبار، يوم أمس الاثنين.
وقالت إن الاعتداء تم بواسطة صاروخين انطلقا من مركبة حمل من داخل قضاء حديثة.
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وردا على ذلك، ضبطت القوات الأمنية العجلة وهي من نوع حمل/ كيا، وبداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت مُعدّة للاطلاق، وتم تفكيكها تحت السيطرة من قبل مفارز المعالجة الهندسية.
كما أكدت الخلية التوصل إلى معلومات مهمة عن مرتكبي هذا الاعتداء، وحاليا يتم ملاحقتهم لتقديهم الى العدالة. وفي ذات السياق ستجري محاسبة المقصّرين المسؤولين عن القاطع ومقترباته، من القادة والآمرين والضبّاط.
كذلك قال الأمن الإعلامي العراقي "لن نقبل بأن تكون الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات وخلط الاوراق والانجرار الى ويلات الحروب وتداعيات الصراعات".
وأكدت الخلية الأمنية التمسك بسيادة العراق واستقلاله، وعبرت عن رفضها بشكل قاطع أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه. (العربية)
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