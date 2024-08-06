أين سيختبئ نتنياهو خلال الردّ الإيرانيّ؟... إليكم ما كشفه تقرير إسرائيليّ

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه بينما تتحضر إسرائيل لهجوم مرتقب من إيران وحلفائها في المنطقة، باتت طريقة احتماء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأسرته محل جدل في البلاد.فبحسب موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، يُخطّط نتنياهو وعائلته لدخول "مخبأ كبار القادة" في جبال القدس، تحسبا لأيّ هجوم إيرانيّ.ويعرف المخبأ باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات، ويقع في عمق الأرض في القدس المحتلة.والملجأ مخصص لاستخدام كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، ويعتبر موقعا لإدارة البلاد في حالات الطوارئ.وأكدت المصادر أن سارة زوجة رئيس الوزراء وابنه يائير، يفكران في إمكانية البقاء هناك إذا بدأ الهجوم.وردا على هذه التقارير، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الخبر قائلا: "أخبار كاذبة. لم يحدث قط ولن يحدث أبدا". (سكاي نيوز)