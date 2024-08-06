28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصادر تكشف.. من سيكون خليفة اسماعيل هنية؟
Lebanon 24
06-08-2024
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر "العربية" عن اختيار محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لاسماعيل هنية، لحين إجراء انتخابات داخل حماس.
كما قالت إن رئيس حماس الجديد يقيم في قطر.
وكانت "حماس" أعلنت، السبت، بدء إجراءات عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال هنية.
Advertisement
وحسب النظام الأساسي للحركة، فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي، الذي يضم حوالي 50 عضواً، من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي للحركة، هم من ينتخبون الرئيس.
وقالت المصادر إن يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة، يرفض تولي خالد مشعل زعيم الحركة السابق الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الأردن عام 1997 ويقيم حالياً في قطر، قيادة حماس حالياً.
وبينت المصادر أن يحيى السنوار يفضل شخصية علاقتها طيبة مع إيران وسوريا لخلافة هنية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كان فنانا شهيراً.. والد دانييلا رحمة حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
كان فنانا شهيراً.. والد دانييلا رحمة حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
00:04 | 2024-08-06
06/08/2024 12:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
في أقل من نصف ساعة جدار صوت فوق بيروت عدّة مرّات... وهذا ما شهدته الضاحية الجنوبية
09:59 | 2024-08-06
06/08/2024 09:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
Lebanon 24
وفيق صفا بخير
07:15 | 2024-08-06
06/08/2024 07:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت تشبه ماغي بو غصن.. الفنانة أحلام بملامح وجه مُختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أصبحت تشبه ماغي بو غصن.. الفنانة أحلام بملامح وجه مُختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
00:24 | 2024-08-06
06/08/2024 12:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:45 | 2024-08-06
استشهاد المصور محمد عيسى أبو سعادة بقصف إسرائيلي جنوب غزة
13:30 | 2024-08-06
تحذير خطير.. أعمال الشغب في بريطانيا دخلت "دائرة الإرهاب"
13:17 | 2024-08-06
غانتس يدعو لمزيد من التصعيد: علينا استهداف البنى التحتية في لبنان
13:00 | 2024-08-06
بعد تدمير مبنى بلدية كفركلا.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي
12:46 | 2024-08-06
مقتل 120 شخصا في موجة حر في اليابان
12:26 | 2024-08-06
بالفيديو.. الحرائق تندلع في كريات شمونة بعد سقوط أحد الصواريخ من لبنان
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 20:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 20:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 20:52:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24