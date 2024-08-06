جريمة مروعة.. أب يقتل أولاده الأربعة شنقا

شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، حادثا مأسويا بعد أن أقدم أب على خنق أبنائه الأربعة في الكيلو 17 في مركز ومدينة القنطرة غرب.



وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد عامر، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مصرع 4 أطفال على يد أبيهم "سامي.م" في منطقة الكيلو 17 بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

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وكشفت التحريات الأولية الخاصة بالحادث أن الضحايا عدد 4 وهم ولدان وبنتان، وموزعين كالتالي إيمان، 12 سنة، ومحمد، 8 سنوات، وخالد 5 سنوات، وندى 3 سنوات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وطلب تقرير من الطب الشرعي، لإيضاح أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثامين.



وتمكن ضباط مباحث مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على الأب المتهم بقتل أطفاله الأربعة، كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ.



وتبين من خلال التحريات أن الأب المتهم خرج حديثا من إحدى مصحات علاج الإدمان ولديه 4 أطفال كانوا يقيمون مع جدتهم ووالدتهم المطلقة.



وأضافت التحريات أن يوم الحادث ذهب الأب إلى منزل حماته وطلب منها اصطحاب أولاده للتنزه معهم فوافقت على طلبه، وقرر التخلص من أولاده الأربعة وشنقهم في شبابيك منزله ثم عقب ارتكاب الواقعة ذهب للمسجد لأداء صلاة الفجر، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية. (العربية)