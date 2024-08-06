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عربي-دولي

تشمل مسؤولين إيرانيين... ما جديد التحقيقات في حادثة اغتيال هنية في طهران؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:28
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أعلن القضاء الإيراني أن "طهران لم تنفذ حتى الآن أي اعتقال في إطار التحقيقات باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الأسبوع الماضي، في عملية نُسبت إلى إسرائيل".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير، إن "التحقيقات اللازمة بدأت، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها".
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وأكد أن "التحقيقات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين". (سكاي نيوز)
 
 
 
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