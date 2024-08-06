هاريس تختار مرشحها لمنصب نائب الرئيس

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قالت مصادر متعددة، الثلاثاء، إن المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأميركية، كامالا هاريس، اختارت حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وفق شبكة "سي. إن.إن" الأميركية.ونقلت الشبكة عن 4 مصادر، قولهم إن اختيار هاريس وقع على والز، الذي كان ينافس حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو.كما أكد أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز، الثلاثاء، على اختيار هاريس لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيسوكانت نتائج التصويت النهائية التي أعلنتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، كشفت مساء الاثنين، أن هاريس، باتت مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب. (الحرة)