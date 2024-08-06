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عربي-دولي

قلق روسي من "تصاعد التوترات" في الشرق الأوسط

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:25
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أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، وأكدت أهمية منع التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة برمتها.
جاء ذلك خلال استقبال نائب وزارة الخارجية ميخائيل بوغدانوف لممثل جامعة الدول العربية لدى موسكو وليد حامد شلتاغ. وناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التفاعل بين روسيا وجامعة الدول العربية من أجل التوصل للحل السريع للصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على الموقع الرسمي للوزارة: "في الوقت نفسه، تم الإعراب عن القلق العميق بشأن التوتر المتزايد في المنطقة، والتأكيد على أهمية منع المزيد من التصعيد، الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الشرق الأوسط بأكمله".
(روسيا اليوم)

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