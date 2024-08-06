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عربي-دولي

الجيش السوداني يعلن إجلاء راهبات وقساوسة إيطاليين من جنوب الخرطوم

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:45
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قالت الجمعية الوطنية للحريات الدينية في السودان، الثلاثاء، إن الجيش السوداني وجهاز المخابرات العامة نفذا إجلاء 5 راهبات من جمعية الساليزيان الكاثوليكية الإيطالية، وقسيس من جمعية دون بوسكو الإيطالية، و20 شخصا يحملون جنسية دولة جنوب السودان، من منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم.
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وأوضحت الجمعية، في بيان، أن تلك المجموعات كانت عالقة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان 2023، بمنطقة الشجرة، وهي منطقة عمليات عسكرية نشطة تخضع لسيطرة الجيش السوداني.
وأشار البيان إلى أنه جرى إجلاء الراهبات والقسيس ومواطني دولة جنوب السودان إلى مناطق أكثر أمنًا.
(الحرة)
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