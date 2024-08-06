شركة طيران تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى عام 2025

أعلنت إحدى أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم "EasyJet" عن توقف عملياتها في إسرائيل حتى آذار 2025.



ومع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، كانت قد اشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مجمل شركات الطيران التي توقفت عن تسيير رحلات إلى إسرائيل بلغت 15 شركة.

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