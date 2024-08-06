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عربي-دولي

شركة طيران تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى عام 2025

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:20
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أعلنت إحدى أكبر شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم  "EasyJet" عن توقف عملياتها في إسرائيل حتى آذار 2025.

ومع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، كانت قد اشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مجمل شركات الطيران التي توقفت عن تسيير رحلات إلى إسرائيل بلغت 15 شركة.
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