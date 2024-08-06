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مقتل 120 شخصا في موجة حر في اليابان

Lebanon 24
06-08-2024 | 12:46
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قالت السلطات اليابانية، الثلاثاء، إن أكثر من 120 شخصا لقوا حتفهم بسبب ضربة الشمس في العاصمة طوكيو في تموز، بعدما وصل متوسط درجات الحرارة في البلاد إلى مستويات قياسية، وكانت تحذيرات الحرارة سارية المفعول معظم الشهر.
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وفقا لمكتب الفحص الطبي في طوكيو، فإن العديد من الأشخاص البالغ عددهم 123 شخصا الذين لقوا حتفهم كانوا من كبار السن.
وباستثناء اثنين، تم العثور عليهم جميعا متوفين داخل المنازل، ومعظمهم لم يستخدم مكيفات الهواء بالرغم من تركيبها.
ونصحت السلطات الصحية اليابانية وخبراء الأرصاد الجوية السكان مرارا بالبقاء في المنازل واستهلاك كميات كبيرة من السوائل لتجنب الجفاف واستخدام تكييف الهواء، لأن كبار السن غالبا ما يعتقدون أن تكييف الهواء ليس جيدا للصحة ويميلون إلى تجنب استخدامه.
وقال مكتب الفحص الطبي إن هذا كان أكبر عدد من الوفيات بضربة الشمس في 23 منطقة حضرية في طوكيو في يوليو منذ تسجيل 127 حالة وفاة خلال موجة الحر عام 2018.
وبحسب وكالة مكافحة الحرائق والكوارث، تم علاج أكثر من 37 ألف شخص في المستشفيات بسبب ضربات الشمس في جميع أنحاء اليابان من 1 إلى 28 تموز.
والتحذيرات من ضربة الشمس سارية، الثلاثاء، في معظم أنحاء طوكيو وغرب اليابان. وارتفعت درجة الحرارة إلى حوالي 34 درجة مئوية (93 درجة فهرنهايت) وسط مدينة طوكيو، حيث حمل الكثيرون المظلات أو المراوح اليدوية. (الحرة)
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