استشهاد المصور محمد عيسى أبو سعادة بقصف إسرائيلي جنوب غزة

استشهد المصور الصحافي محمد عيسى أبو سعادة جراء قصف الاحتلال لمنطقة الزنة شرق خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزّة". (الوكالة الوطنية)

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