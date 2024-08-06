Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية تضرب فلسطين المحتلة.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 15:19
A-
A+

Doc-P-1231216-638585796674934286.jpg
Doc-P-1231216-638585796674934286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن هزة أرضية ضربت الأراضي الفلسطينية اليوم.
 
وأشار المعهد إلى أن هزة بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة البحر قبالة سواحل الخضيرة. (اليوم السابع)
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ماذا طلبت الصين من مواطنيها المُسافرين إلى لبنان؟
lebanon 24
07/08/2024 02:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تتحرك لحظر التكنولوجيا الصينية في السيارات ذاتية القيادة
lebanon 24
07/08/2024 02:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تزدهر بشكل غامض في الظلام... تعرفوا على غابات الصين المخفية في الحفر الضخمة
lebanon 24
07/08/2024 02:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيوزويك": "الهندو- باسيفيك بخطر"... غواصة نووية أميركية تقترب من الصين!
lebanon 24
07/08/2024 02:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24

هزة أرضية

الصين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:47 | 2024-08-06
17:53 | 2024-08-06
16:51 | 2024-08-06
16:40 | 2024-08-06
16:38 | 2024-08-06
16:23 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24