هزة أرضية تضرب فلسطين المحتلة.. ماذا في التفاصيل؟

أعلن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي أن هزة أرضية ضربت الأراضي الفلسطينية اليوم.

وأشار المعهد إلى أن هزة بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة البحر قبالة سواحل الخضيرة. (اليوم السابع)