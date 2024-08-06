البيت الأبيض: لا نعتقد أن رد إيران أو "حزب الله" قد بدأ

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قال البيت الأبيض في بيان مساء اليوم، ان الرئيس الأميركي جو بايدن يعمل على خفض التصعيد بالشرق الاوسط واتصالاته بملك الأردن وأمير قطر والرئيس المصري بهذا الإطار.واضاف: "لا نعتقد أن رد إيران أو حزب الله على إسرائيل قد بدأ".كما جدد التأكيد على أن "واشنطن ستدافع عن إسرائيل ولا تريد للصراع أن ينزلق إلى المنطقة".