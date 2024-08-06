غوتيريش يدعو الأطراف في بنغلاديش للهدوء وضبط النفس

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلاديش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".جاء ذلك على لسان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.وقال حق: "الأمين العام (غوتيريش) يتابع عن كثب التطورات في بنغلاديش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلاديش، بحسب حق.وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف". (الأناضول)