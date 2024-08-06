Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش يدعو الأطراف في بنغلاديش للهدوء وضبط النفس

Lebanon 24
06-08-2024 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1231234-638585841745392813.jpg
Doc-P-1231234-638585841745392813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلاديش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".
جاء ذلك على لسان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.
Advertisement
وقال حق: "الأمين العام (غوتيريش) يتابع عن كثب التطورات في بنغلاديش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".
وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلاديش، بحسب حق.
وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف". (الأناضول)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:47 | 2024-08-06
17:53 | 2024-08-06
16:51 | 2024-08-06
16:38 | 2024-08-06
16:23 | 2024-08-06
16:20 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24