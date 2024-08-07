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عربي-دولي

تسجيل 3 هزات أرضية متعاقبة وسط تركيا.. كم بلغت قوتهم؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 00:40
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سجلت ثلاث هزات أرضية متعاقبة بقوة 4.6، و4.5، و4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة كوزان في أضنة وسط تركيا، فجر اليوم الأربعاء.
 
وبحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجات عند الساعة 05:32 بالتوقيت المحلي، ومركزه في مدينة كوزان، على عمق 7.6 كيلومتر. وبعد دقيقة واحدة من وقوع الزلزال الأول، وقع زلزال آخر بقوة 4.5 درجات في نفس المكان. وتم قياس عمقه بـ 7 كيلومترات. وفي الساعة 05:34 وقع زلزال آخر بقوة 4 درجات. 

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن الفرق تواصل عمليات المسح الميداني، مؤكدا على أنها لم تواجه أي مواقف سلبية حتى الآن. (روسيا اليوم)
 
 
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