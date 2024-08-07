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"مصرفي الفقراء".. من هو رئيس الحكومة الإنتقالية في بنغلادش؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:35
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كُلّف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام والملقب بـ"مصرفي الفقراء" رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسينة المستقيلة إثر الاضطرابات التي اجتاحت البلاد.
 
ونقلت صحيفة "Dhaka Tribune" عن مسؤولين قولهم إن تعيين يونس كان نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.
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وأضافت الصحيفة أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية، بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد.

ومحمد يونس (84 عاما) هو أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وله تجربة في مكافحة الفقر في بلاده، إذ نجح في إنشاء وتأسيس بنك "غرامين" (بنك الفقراء)، الذي يهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض صغيرة للفقراء من دون ضمانات، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ"مص دماء" الفقراء. (روسيا اليوم)

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