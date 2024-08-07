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عربي-دولي
العثور على جثث 20 قياديا في حزب الشيخة حسينة و9 من أقاربهم في بنغلاديش
Lebanon 24
07-08-2024
|
01:44
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عثر بمدن مختلفة في بنغلاديش على جثث 20 قياديا في حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء المستقيلة الشيخة حسينة، و9 من أقاربهم.
وحسب صحيفة "دكا تريبيون"، فإن القتلى هم 20 من القادة المحليين للحزب والمنظمات السياسية المرتبطة به، و9 من أقاربهم.
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وأفادت الشرطة بأن 4 من القتلى تعرضوا للضرب حتى الموت، بينما اختنق الباقون أو أحرقوا أحياء عندما أشعل محتجون النار في منازلهم.
وبدأت الاحتجاجات في بنغلاديش بعد الإعلان عن "تحرك عدم التعاون" الذي أطلقته يوم الأحد الحركة الطلابية ضد التمييز.
وتصاعدت الاشتباكات بين الطلاب المناهضين للحكومة، والموالين لها والشرطة إلى أعمال شغب.
وغادرت الشيخة حسينة وشقيقتها مقر العاصمة دكا ، فيما ذكرت قناة News18 أنها استقالت وتوجهت إلى مدينة أجارتالا الهندية.
وتم تكليف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006 رئيسا للحكومة المؤقتة في بنغلاديش. (روسيا اليوم)
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