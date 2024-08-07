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عربي-دولي

منذ بدء عملياتهم في البحر الأحمر.. كم سفينة استهدف الحوثيون؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:43
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت بين تشرين الثاني الماضي وتموز ما يصل إلى 170 سفينة، وأكدت أنها جزء من "محور المقاومة".

وأوضحت أن من بين السفن المستهدفة بعملياتهم 41 سفينة تابعة لإسرائيل، و72 سفينة أميركية و12 بريطانية.
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كما ذكرت أن من بين السفن المستهدفة بعملياتهم، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر المتوسط، سفن تابعة لـ"45 شركة منتهكة قرار حظر وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وبحسب الحوثيين، فقد توزع مسرح استهداف سفن العدو الإسرائيلي على النحو التالي:

-7 سفن في المحيط الهندي.
-6 سفن في بحر العرب.
-8 سفن في خليج عدن.
-18 سفينة في البحر الأحمر.
-2 سفينة في البحر المتوسط.
-47 سفينة في البحر الأحمر.
-19 سفينة في خليج عدن.
-4 سفن في بحر العرب.
-2 سفينة في المحيط الهندي.
بينما قالوا إن مسرح استهداف السفن البريطانية توزع على 7 سفن في البحر الأحمر و4 في خليج عدن وواحدة في المحيط الهندي.
 
وأوضحوا إن السفن المستهدفة المنتهكة لقرار الحظر توزعت على:

-44 سفينة حاويات.
-36 سفينة بضائع سائبة.
-28 ناقلة نفط وكيماويات.
-13 سفن شحن عامة.

واختتم الحوثيون حديثهم باستهدافهم عددا من القطع العسكرية، بلغت 49 سفينة شحن عسكرية وفرقاطات ومدمرات حربية وحاملة طائرات.

بموازاة ذلك، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال الحوثية عبد العزيز بن حبتور في تصريحات له، إنهم جزء من "محور المقاومة.. وجزء من الرد القادم على الاحتلال الإسرائيلي".

وأكّد أن المواجهة مع اليمن ستكون أشد بألف مرة مما ذاقته الولايات المتحدة في فيتنام أو أفغانستان. (سكاي نيوز عربية)

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