أول تعليق من بلينكن على تعيين السنوار خلفا لهنية.. هذا ما قاله

Advertisement

أعلنت حركة حماس أمس الثلاثاء، تعيين يحيى السنوار، المسؤول الأعلى لها في غزة والذي خطط لهجوم السابع من تشرين الأول كرئيس جديد لمكتبها السياسي، خلفاً لاسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران يوم 31 تموز الماضي.وفي أول تعليق له على هذا التعيين، قلل وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بطريقة غير مباشرة من أهميته.إذ اعتبر مساء أمس، أن السنوار لطالما كان يمسك بالقرار العسكري والسياسي في الحركة.كما أضاف في مؤتمر صحفي : "اختيار السنوار يؤكد حقيقة واحدة مفادها أنه كان له الدور الحاسم في تحديد ما إذا كانت الحركة ستدعم وقف إطلاق النار في غزة أم لا"، في إشارة إلى المفاوضات التي كانت تجري خلال الأشهر الماضية مع إسرائيل بوساطة أميركية مصرية وقطرية.وقال بلينكن:" لقد كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي في ما يتعلق بمفاوضات وقف النار.. ويقع على عاتقه بالتالي الآن أيضا أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدمًا في الهدنة". (العربية)