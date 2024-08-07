زاخاروفا تحذّر من الأخبار الكاذبة: سنرى الكثير منها

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حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر نظام كييف أخبارا مزيفة ومضللة عن محاولة اعتداء قواته على مقاطعة كورسك أمس الثلاثاء، والرد الموجع الذي تلقته.وقالت:" أدرك أنه سيكون هناك الآن عدد كبير من الأخبار المزيفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك طلب حاكم منطقة كورسك. لكن المتخصصين تمكنوا من تتبع تلك الأخبار والتنصل منها على الفور. أعتقد أننا سنرى الكثير من هذه الأخبار".وكانت حكومة منطقة كورسك قد نفت الأخبار المزيفة التي ظهرت بما سمي بالهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، والتي نشرتها الخدمات الخاصة الأوكرانية. وحذر القائم بأعمال رئيس المنطقة مرارا وتكرارا من أن العدو يقوم باستفزازات إعلامية ودعا إلى الثقة فقط في مصادر المعلومات الرسمية. (روسيا اليوم)