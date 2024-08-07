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عربي-دولي

أغلب الأميركيين ضد إرسال جنودهم دفاعاً عن إسرائيل.. استطلاع يكشف

Lebanon 24
07-08-2024 | 03:38
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أظهر استطلاع حديث أن أغلبية الأميركيين يعارضون ولأول مرة من سنوات طويلة، إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل.

إذ بين استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 55 في المائة من الأميركيين يعارضون إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، في إشارة إلى إيران أو "حزب الله أو سوريا.
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في المقابل أيد 41% الخيار المعاكس، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

وكان الجمهوريون أكثر تأييدًا لمثل هذه الخطوة، حيث قال 55 في المائة منهم إنهم يفضلون إرسال قوات، بينما أيد فقط 35% من الديمقراطيين والمستقلين هذا الخيار.

أتت تلك النتائج بعدما أفيد عن إصابة عدة جنود أميركيين في هجوم استهدف قبل يومين قاعدة عين الأسد فسي العراق.

كما جاءت وسط توتر غير مسبوق في المنطقة واستنفار عسكري إسرائيلي وإيراني على السواء، إثر توعد طهران بالثأر لاغتيال ضيفها إسماعيل هنية في قلب العاصمة، بعد مشاركته في احتفالية تسلم الرئيس الجديد للسلطة.

فيما عمدت أميركا رغم مساعيها الحثيثة إلى خفض التصعيد إلى إرسال فوج من مقاتلات أف 22، فضلا عن تأهب سفنها وحاملات طائراتها في المنطقة، تحسباً لأي رد إيراني.(العربية)

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