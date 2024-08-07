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الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء عدة مناطق شمال قطاع غزة

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:23
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قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإصدار أوامر بالإخلاء للمواطنين في عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة.
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وشهدت المنطقة المذكورة منذ صباح اليوم الأربعاء، حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.

وأضافت، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارا وتكرارا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.

وأشارت "الأونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه الجيش الإسرائيلي باعتباره "مناطق محظورة".

ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي جنوب غربي القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".(سكاي نيوز)



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