سفير أميركا في طوكيو يغيب عن ذكرى قنبلة ناغازاكي... ما علاقة إسرائيل؟

Advertisement

أعلنت السفارة الأميركية في اليابان، أن السفير رام إيمانويل لن يحضر مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة ناغازاكي في الحرب العالمية الثانية بسبب قرار السلطات عدم توجيه الدعوة لسفير إسرائيل.وقالت السفارة الأميركية في طوكيو إن "إيمانويل لن يحضر لأن قرار ناغازاكي عدم دعوة إسرائيل أصبح مسيسا". (سكاي نيوز)