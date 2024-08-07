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عربي-دولي

إيران تتجهز بالصواريخ والطائرات... إليكم ما فعلته اليوم

Lebanon 24
07-08-2024 | 07:59
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أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أنه تم تجهيز مواقع ومنصات الدفاع الجوي للمنطقة الشرقية للجيش الإيراني بأنظمة رادارية وصاروخية وطائرات مسيّرة محلية بحضور قائد قوات الدفاع الجويّ علي رضا صباحي فرد.
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يأتي ذلك تزامناً مع تجديد إيران على لسان قائد الجيش تأكيدها أن الردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "آت لا محالة"، وأن "اغتيالات إسرائيل لن تمر هكذا". (العربية)
 
 
 
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