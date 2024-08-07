نتنياهو: مستعدون للدفاع والهجوم على حد سواء

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خلال زيارته لمعسكر "الاستيعاب والتجنيد" في قاعدة تل هشومير العسكرية، قال نتنياهو، الأربعاء: "نحن مستعدون للدفاع والهجوم على حد سواء، ونضرب أعداءنا ومصممون أيضاً على الدفاع عن أنفسنا". أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد "للدفاع والهجوم على حد سواء"، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي البارز في صفوف حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.خلال زيارته لمعسكر "الاستيعاب والتجنيد" في قاعدة تل هشومير العسكرية، قال نتنياهو، الأربعاء: "نحن مستعدون للدفاع والهجوم على حد سواء، ونضرب أعداءنا ومصممون أيضاً على الدفاع عن أنفسنا".

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بوقت سابق الأربعاء أنه تم تجهيز مواقع ومنصات الدفاع الجوي للمنطقة الشرقية للجيش الإيراني بأنظمة رادارية وصاروخية وطائرات مسيرة محلية بحضور قائد قوات الدفاع الجوي علي رضا صباحي فرد.



بالتزامن جددت إيران على لسان قائد الجيش تأكيدها أن الرد على اغتيال هنية آت لا محالة، وأن اغتيالات إسرائيل لن تمر هكذا.



في حين انتشرت تسريبات من قبل عدد من المسؤولين الأميركيين الذين توقعوا أن يكون رد إيران محدوداً. (العربية)