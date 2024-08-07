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عربي-دولي

جديد "عروس داعش".. ماذا قرّرت المحكمة العليا في بريطانيا بشأنها اليوم؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:21
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في جديد قضية شميمة بيغوم، التي عرفت سابقا بـ"عروس داعش"، رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة طلب استئناف قرار سحب الجنسية منها، بعدما ذهبت إلى سوريا حين كانت تلميذة في المدرسة للانضمام إلى تنظيم "داعش".
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وقال قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة إنها لا تستطيع استئناف حكم محكمة الاستئناف لأن أسباب قضيتها "لا تثير نقطة قانونية قابلة للنقاش". (العربية)
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