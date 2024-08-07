نائب وزير الخارجية السعودي: اغتيال هنية يعدّ انتهاكاً لسيادة إيران

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قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء اليوم، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.وأضاف: "نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".