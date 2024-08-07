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عربي-دولي

نائب وزير الخارجية السعودي: اغتيال هنية يعدّ انتهاكاً لسيادة إيران

Lebanon 24
07-08-2024 | 14:26
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قال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء اليوم، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.
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وأضاف: "نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".
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