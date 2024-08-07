شركات طيران كبرى تعلق رحلاتها إلى إسرائيل



وقالت القناة، في تقرير لها، إن "المزيد من شركات الطيران الأجنبية تتخذ قرارات بتعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، بينما تمدد أخرى فترة تعليق رحلاتها، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة" بمنطقة الشرق الأوسط.

Advertisement وأضافت القناة أنه في ظل ذلك بلغ عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج دون رحلات عودة، نحو 150 ألف شخص، وفق تقديرات.

وفيما يلي حصر بالشركات التي علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل:



1- شركة الطيران الأيرلندية "ريان إير" (Ryanair): علقت رحلاتها حتى 8 آب.

2- شركة طيران أوروبا الإسبانية (Air Europa): علقت رحلاتها حتى 9 أب.

3- الخطوط الجوية البلغارية (Bulgaria Air): علقت رحلاتها حتى 9 أب.

4- شركة "إيتا" الإيطالية (ITA): علقت رحلاتها حتى 10 أب. بلغ عدد شركات الطيران الأجنبية التي علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل 20 شركة حتى الأربعاء.وقالت القناة، في تقرير لها، إن "المزيد من شركات الطيران الأجنبية تتخذ قرارات بتعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، بينما تمدد أخرى فترة تعليق رحلاتها، وذلك على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة" بمنطقة الشرق الأوسط.وأضافت القناة أنه في ظل ذلك بلغ عدد الإسرائيليين العالقين في الخارج دون رحلات عودة، نحو 150 ألف شخص، وفق تقديرات.وفيما يلي حصر بالشركات التي علقت رحلاتها من وإلى إسرائيل:1- شركة الطيران الأيرلندية "ريان إير" (Ryanair): علقت رحلاتها حتى 8 آب.2- شركة طيران أوروبا الإسبانية (Air Europa): علقت رحلاتها حتى 9 أب.3- الخطوط الجوية البلغارية (Bulgaria Air): علقت رحلاتها حتى 9 أب.4- شركة "إيتا" الإيطالية (ITA): علقت رحلاتها حتى 10 أب.

5- الخطوط الجوية الكرواتية (Croatia Airlines): علقت رحلاتها حتى 10 أب.

6- شركة طيران البلطيق في لاتفيا (AirBaltic): علقت رحلاتها حتى 11 أب.

7- شركة طيران الهند (Air India): علقت رحلاتها حتى 11 أب.

8- شركة "إيبريا إكسبريس" الإسبانية (Iberia Express): علقت رحلاتها حتى 11 أب.

9- الخطوط الجوية البولندية لوت (LOT): علقت رحلاتها حتى 12 أب.

10- شركة الطيران الرومانية "تاروم" (Tarom): علقت رحلاتها حتى 13 أب.

11- شركة لوفتهانزا (Lufthansa) الألمانية: علقت رحلاتها حتى 13 أب.

12- الخطوط الجوية الدولية السويسرية (Swiss International): علقت رحلاتها حتى 13 أب.

13- الخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines): علقت رحلاتها حتى 13 أب.

14- خطوط بروكسل الجوية (Brussels Airlines): علقت رحلاتها حتى 13 أب.

15- شركة يورو وينغز بألمانيا (Eurowings): علقت رحلاتها حتى 13 أب.

16- شركة الخطوط الجوية إيجة اليونانية (Aegean Airlines): علقت رحلاتها حتى 14 أب.

17- شركة الطيران الأمريكية دلتا (Delta Air Lines): علقت رحلاتها حتى 31 أب.

18- شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" (EasyJet): علقت رحلاتها حتى 29 آذار 2025.

19- شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية (United Airlines): علقت رحلاتها حتى إشعار آخر.

20- خطوط فيولينغ الجوية بإسبانيا (Vueling): علقت رحلاتها حتى إشعار آخر. (الأناضول)