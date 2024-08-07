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السودان.. الخارجية تدعو إلى وقف تزويد "الدعم السريع" بالسلاح

Lebanon 24
07-08-2024 | 16:17
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دعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إلى وقف تزويد قوات "الدعم السريع" بالأسلحة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، تعليقا على دعوات إلى "استجابة إنسانية طارئة" لوقف المجاعة والحرب المندلعة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
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واعتبرت الخارجية السودانية ذلك "انتهاكا لسيادة السودان، باسم إدخال المساعدات الإنسانية".
ودعت إلى "وقف عن تزويد الدعم السريع بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه، ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتهي المعاناة الإنسانية".
وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد. (الأناضول)
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