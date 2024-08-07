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عربي-دولي

الصحة العالمية تعتزم تشكيل لجنة بشأن انتشار سلالة لجدري القردة في أفريقيا

Lebanon 24
07-08-2024 | 16:40
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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، إن المنظمة ستشكل لجنة طوارئ لمناقشة انتشار سلالة خطيرة من مرض جدري القردة في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال تيدروس إن اللجنة ستجتمع «في أقرب وقت ممكن وستتكون من خبراء مستقلين من مجموعة من التخصصات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم».
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وكانت حالة القلق قد تزايدت بعد الإبلاغ عن حالات إصابة في أربع دول في أفريقيا لم تكن لديها من قبل أي حالات إصابة معروفة بجدري القردة؛ وهي: بوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا.
وقالت خبيرة مرض جدري القردة في منظمة الصحة العالمية، روزاموند لويس: «إن هناك خطراً من أن ينتشر مرض جدري القردة على نطاق أوسع، ربما حتى يصل إلى دول بعيدة عن المنطقة».
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي بفرض أي قيود على السفر، لكن هناك ضرورة بإبلاغ السكان بأن يكونوا على علم بالمخاطر، ويجب على السلطات أن تكون في حالة استنفار لاكتشاف تفشي المرض في مرحلة مبكرة. (الشرق الأوسط)
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