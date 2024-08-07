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عربي-دولي

غريبة ومستحدثة.. أوبئة جلدية تضرب مخيمات النازحين في غزة (صور)

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:32
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حذر مسؤول صحي بقطاع غزة، من ظهور أمراض جلدية مستحدثة وغريبة بمخيمات النزوح، بينها التهاب جلدي حاد يتسبب بتآكل الجلد واللحم.

وقال مسؤول مركز "النخيل الطبي" بمدينة دير البلح وسط القطاع سامي حميد  بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، إن "أمراضا جلدية مستحدثة وغربية ظهرت بالقطاع مؤخرا، بسبب الأوضاع البيئية والصحية المتدهورة".
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وأضاف أن الكادر الطبي بالمركز، يرجح أن سبب ظهور هذه الأمراض الجلدية هو لدغات لأنواع من الحشرات باتت تتواجد بمخيمات النزوح، وذكر أن غالبية مخيمات النزوح بوسط وجنوب القطاع تتواجد بمناطق تفتقر للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتابع حميد: " تكدّس النفايات بالشوارع، وتجمع مياه الصرف الصحي قرب خيام النزوح يشكل بؤرا خطيرة لانتشار هذه الأمراض وتوالد الحشرات، ومن ثم تفاقم الحالات الجلدية الغريبة".
 


وأوضح المسؤول الصحي أن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بغزة، أرسلتا تفاصيل بعض هذه الحالات المرضية للاستشارات الطبية على المستوى العربي والإقليمي؛ لمعرفة أسباب ظهور هذه الأمراض، والحصول على الدواء المناسب لها.

ومن بين الأمراض الغريبة والمستحدثة بمخيمات النزوح، وفق حميد، التهاب جلدي حاد يتسبب بظهور طفح، والذي يتحول مع مرور الأيام إلى تآكل في الجلد واللحم، وصولا إلى العظام.

وأشار حميد إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة الجلدية في غزة مؤخرا، ومنها أمراض مستحدثة، خاصة مع دخول فصل الصيف وانعدام التهوية ووسائل التبريد والظروف الحياتية القاسية داخل خيام النازحين. (روسيا اليوم)
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