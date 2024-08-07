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الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة أحمد الحشاني ويُعيّن المدوري

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:33
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قالت الرئاسة التونسية في بيان في ساعة متأخرة من الأربعاء إن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني وقرر تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة.
وكان جرى تعيين الحشاني في المنصب في أغسطس من العام الماضي. وقبل ساعات قليلة من إقالته، قال الحشاني في رسالة بالفيديو إن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من القضايا على الرغم من التحديات العالمية بما في ذلك تأمين احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.
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تأتي الإقالة وسط استياء شعبي من أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء في العديد من مناطق البلاد. وبينما تقول الحكومة إن تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية. ويقول إن السدود ممتلئة.
وتقول وزارة الفلاحة من جانبها إن نسبة امتلاء السدود حرجة للغاية ووصلت إلى 25 في المئة.
وأعلن سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر وسط انتقادات واسعة النطاق من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمرشحين الذين يشكون من مضايقات وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة. (الحرة)

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