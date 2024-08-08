تلّقى منه ملايين الدولارات.. نجل بايدن عمل لصالح رجل أعمال روماني والسبب؟

تلقى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، ملايين الدولارات من رجل أعمال روماني من أجل التأثير على الحكومة الأميركية، خلال الفترة التي كان فيها جو بايدن نائبا للرئيس الأميركي، بحسب وثيقة قضائية قدمتها النيابة العامة الأميركية.

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ويؤكد التحقيق بقيادة المدعي الخاص ديفيد فايس، أن نجل الرئيس الأميركي الحالي حصل على دخل كبير من الشركات والدول الأجنبية بصفته عضوا في جماعة ضغط ومستشارا قانونيا.

وقالت الوثيقة: "ستقدم السلطات دليل إثبات على أن المدعى عليه (هانتر بايدن) حصل مع شريك أعماله رقم 1، على تعويض من موكل أجنبي حاول التأثير على السياسة الأميركية وعلى الرأي العام".



وتبين للنيابة العامة، أن هانتر بايدن عمل لصالح رجل الأعمال الروماني غابرييل بوبوفيتش، الذي كان يخضع للمحاكمة الجنائية في بلاده وسعى إلى "الطعن في تهم الرشوة الموجهة ضده".



وأضافت الوثيقة: "الدليل على ما وافق المدعى عليه على فعله وما فعله لصالح غابرييل بوبوفيتش، يظهر الحالة الذهنية للمدعى عليه ونواياه. وهذا بدوره يعتبر بمثابة دليل على أن تصرفات المدعى عليه لا تعكس شخصا له قدرة متدنية، نظرا لأنه وافق على محاولة التأثير على السياسة العامة الأميركية والحصول على ملايين الدولارات".



وفي حزيران الماضي طلب الكونغرس من وزارة العدل الأميركية، توجيه اتهامات ضد هانتر بايدن، وكذلك ضد شقيق رئيس الدولة، جيمس، بتهمة الكذب على المشرعين خلال تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ الذي تورط فيه الرئيس الحالي جو بايدن.



وتقوم لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل المالية بمجلس النواب الأميركي حاليا، بالتحقيق في إطار إجراءات سحب الثقة من الرئيس بايدن. (روسيا اليوم)