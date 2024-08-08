بالصورة: قتيل وجريح بتحطم مروحية عسكرية في الولايات المتحدة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء تحطم مروحية في قاعدة عسكرية في ولاية ألاباما الأميركية بعد ظهر الأربعاء، حسب مسؤولين عسكريين.





وقال بيان للجيش الأميركي إن مروحية "أباتشي" AH-64 تحطمت أثناء تدريب روتيني في قاعدة فورت نوفوسيل العسكرية، على بعد حوالي 151 كيلومترا جنوب مدينة مونتغمري عاصمة الولاية.

Flight instructor dead in Fort Novosel helicopter crash https://t.co/q0mhZ0YU3q — News 19 (@whnt) August 7, 2024 Advertisement





وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى مقتل مدرب طيران (46 عاما)، بينما أصيب طيار متدرب وتم نقله جوا إلى المستشفى لإجراء تقييم إضافي. وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى مقتل مدرب طيران (46 عاما)، بينما أصيب طيار متدرب وتم نقله جوا إلى المستشفى لإجراء تقييم إضافي.

ولم تقدم السلطات العسكرية أي معلومات على الفور حول ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن التحقيق فيه مستمر.

وكانت فورت نوفوسيل تعرف سابقا باسم فورت روكر، وهي المنشأة الأساسية لتديب طياري المروحيات في الجيش الأميركي. (روسيا اليوم)