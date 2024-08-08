الموفد الصيني: الأزمة الأوكرانية معقدة ولا يمكن حلها خلال ساعة واحدة

قال الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون أوراسيا لي هوي في مقابلة صحافية إنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية بين ليلة وضحاها، بحسب "روسيا اليوم".

وشدد على أن "إثارة المواجهة بين الكتل والأحلاف لن يساعد في إيجاد حل لهذه الأزمة".

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أضاف: "لا يوجد حل بسيط للمشاكل المعقدة. الأزمة الأوكرانية تتطور وتتصاعد حتى يومنا هذا، ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها. بعض الدول تنظر إلى الصراع من منظور تفكير الحرب الباردة، وتثير المواجهة بين الكتل، وهذا لن يساعد في حل الأزمة".

وأشار إلى أن بلاده "مستعدة للقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في وقف التصعيد وتسريع بدء المفاوضات". وأكد كذلك على ضرورة أن "يواصل المجتمع الدولي تهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية".

وقال: "الأمر يشبه المصالحة بين أشخاص كانوا قد تشاجروا، قد لا ينجح الأمر لفترة من الوقت، ولكن لا يزال يتعين القيام به. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقومون بذلك، زادت احتمالية نجاحه".