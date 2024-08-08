اضطرابات وصراخ في تجمعها الانتخابي.. هاريس ترد على مناهضي اسرائيل

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ردت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس على المعارضين المناهضين لإسرائيل الذين قاطعوا تجمع حملتها الانتخابية في ديترويت مساء أمس الأربعاء بالقول إن نشاطهم يهدد بتسليم الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.وردد متظاهرون "كامالا! كامالا! لا يمكنك الاختباء! لن نصوت للإبادة الجماعية!"وردت كاميلا بالقول "هل تعلمون ماذا؟ إذا كنتم تريدون فوز دونالد ترامب، فقولوا ذلك. وإلا، فأنا أتحدث"، هكذا ردت المرشحة الديمقراطية للرئاسة البالغة من العمر 59 عامًا بعد سلسلة من الاضطرابات والصراخ في تجمعها الانتخابي.وقبل لحظات، حاولت هاريس الانتظار حتى تنتهي الضجة، قائلاً بلهجة أكثر صبرًا: "أنا هنا لأننا نؤمن بالديمقراطية صوت الجميع مهم، لكنني أتحدث الآن".وكان الاستهجان المستمر ملحوظًا لأن هاريس تجنبت حتى الآن حدوث اضطرابات كبيرة في فعالياتها العامة من قبل معارضي الدعم الأمريكي لغزو إسرائيل لقطاع غزة ردًا على قيام حماس بقتل حوالي 1200 شخص في 7 تشرين الأول 2023.وقالت هاريس إنها تدعم إسرائيل، لكنها وجهت أيضا انتقادات علنية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - بما في ذلك قولها بعد لحظات من اجتماعها مع نتنياهو في 25 تموز إن إسرائيل قتلت "عددا كبيرا جدا" من المدنيين في غزة وإنني "لن أصمت".ولم تتعرض نائبة الرئيس لأي صيحات استهجان يوم الثلاثاء في فيلادلفيا عندما خاطبت حشدًا بلغ عدده نحو 10 آلاف شخص برفقة زميلها تيم والز المرشح لمنصب نائب الرئيس ، على الرغم من أن متظاهرًا واحدًا وقف خارج مركز لياكوراس بجامعة تيمبل ولوح بالعلم الفلسطيني. (العربية)