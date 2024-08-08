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عربي-دولي

بسبب رأيها الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية.. إسرائيل تتخذ خطوات عقابية ضد النرويج

Lebanon 24
08-08-2024 | 04:50
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بدأت إسرائيل، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.
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وتتعلق هذه الإجراءات أيضا باعتراف النرويج بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث ان عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.

وكان إسرائيل أعلنت أمس الأربعاء أنها ألغت اتفاق حساب العهدة مع النرويج، وهو الاتفاق الذي كان ينص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان لدى النرويج بدل مصادرتها من إسرائيل.(سكاي نيوز)


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