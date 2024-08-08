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عربي-دولي

أثار الذعر.. ضبط أسد داخل "فيلا" لرجل أعمال معروف

Lebanon 24
08-08-2024 | 05:43
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر فيديو لضبط أسد أثار الذعر بين المواطنين في منطقة المعادي جنوب العاصمة القاهرة.
وتمكنت السلطات المصرية من ضبط الأسد وعمره 11 شهرا، داخل "فيلا" لرجل أعمال شهير. (العربية)
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