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عربي-دولي
يتعلق بترامب... ما هو "هدف حياة" نانسي بيلوسي؟
Lebanon 24
08-08-2024
|
06:17
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لفتت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية الى أن تأثير رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، واضح في جميع نواحي عملية الحزب الديمقراطي لإعادة تنظيم صفوفه لمنح بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
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وشجعت بيلوسي الرئيس جو بايدن علناً على حسم قرار الترشح لإعادة انتخابه عندما أكد على أنه لا يخطط للانسحاب.
وحسب الوكالة الأميركية، فإن رئيسة مجلس النواب السابقة، لم تكن تصر على بايدن، لأنه صديقها منذ 40 عاماً، بل للتصدي أكثر للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي تشير إليه بيلوسي بـ "بوزو" أو "بائع زيت الثعبان"، أو "ما اسمه" أو "مخلوق البحيرة الأسود".
وقالت بيلوسي، وهي تضرب الطاولة: "كيف يمكنني أن أقول هذا بألطف طريقة ممكنة، هدفي في الحياة أن أضمن ألا يدخل هذه الرجل البيت الأبيض مرة أخرى".
وتحدثت بيلوسي، أمس الأربعاء، مع الصحافيين عن كتابها الجديد "فن القوة، قصتي أول سيدة ترأس مجلس النواب في الولايات المتحدة" ، الذي يدعو إلى إنهاء العنف السياسي في البلاد.
وتجنبت التعليق على المحادثات في وقت سابق مع الرئيس الحالي جو بايدن عن إجراءات إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، وقالت: "هذه الفترة مضطربة وعلينا الحفاظ على إرث بايدن الرائع، الذي قدم رؤية لأميركا قائمة على القيم والمعرفة".
وحسب الوكالة، فإن بيلوسي أخبرت بايدن بأنها لا تريده على منصة المناظرة مع ترامب، لاعتقادها أن من غير اللائق أن يقف إلى جانب ترامب، لأنها كانت تعلم أن ترامب سيستخدم المكان "ليروي كل أكاذيبه" دون رادع.
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