إسرائيل تلغي الصفة الدبلوماسية عن أعضاء في سفارة النرويج

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ييسرائيل كاتس، الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول.وقال كاتس في بيان: "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، مضيفا أن "هناك ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل".