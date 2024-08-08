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عربي-دولي

إسرائيل تلغي الصفة الدبلوماسية عن أعضاء في سفارة النرويج

Lebanon 24
08-08-2024 | 06:18
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، ييسرائيل كاتس، الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول.
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وقال كاتس في بيان: "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، مضيفا أن "هناك ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل".
 
وفي مايو الماضي، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل أثناء حربها الطاحنة ضد حماس في غزة. (العربية) 
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