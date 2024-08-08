فضيحة في العائلة المالكة النرويجية.. أحد أفرادها أوقف إليكم ما فعله بامرأة

Advertisement

أعلنت الشرطة النرويجية أن ماريوس بورغ هويبي، الابن الأكبر للأميرة النرويجية ميته ماريت، أوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع للاشتباه في ضربه امرأة.ويتمتع الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، وهو ابن زوجة ولي العهد النرويجي الحالي هاكون، بشهرة كبيرة في البلاد منذ صغره.وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً للتدخل في أحد المساكن في أوسلو في وقت مبكر من صباح الأحد بعد مشاجرة في شقة خلال الليل.وقد أفضى التدخل إلى توقيف رجل في العشرينات من عمره، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي.ولم تحدد الشرطة هوية المرأة، واكتفت بالقول إن هناك "علاقة" بين المشتبه به والضحية. (العربية)