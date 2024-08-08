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صحة

مرض خطير وصل إلى روسيا وبدأ بالإنتشار.. ما هو عدد الإصابات؟

Lebanon 24
08-08-2024 | 10:40
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أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس حمى غرب النيل في جمهورية تتارستان ليصل إلى 15 إصابة.
 
وأعلنت إدارة الصحة المحلية أن خمسة مصابين لا يزالون في المستشفى، أما بقية المصابين فقد خرجوا أو تم إرسالهم للعلاج في العيادات الخارجية.
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وأوضحت الإدارة أن هؤلاء عاشوا خلال فترة الحضانة بالقرب من الأنهار والبحيرات أو الغابات في منطقة قازان وفي مناطق فيسوكوجورسكي، ولايشيفسكي، زيلينودولسكي، فيرخنيوسلونسكي، بيستريتشينسكي، أباستوفسكي، شيريمشانسكي.

وقام مكتب "روس بوتريب نادزور" بإجراء عمليات تعقيم شاملة من يرقات البعوض في الأحواض المائية بمساحة إجمالية تبلغ 59 هكتارا.

وذكرت إدارة الصحة أن فيروس غرب النيل ينتقل عن طريق البعوض ولا ينتقل من شخص إلى آخر، لذا من الضروري حماية المباني من البعوض قدر الإمكان واستخدام وسائل الوقاية الشخصية في الطبيعة.
 
وبحسب الأطباء، فقد تم تسجيل إصابتين بحمى غرب النيل بين سكان منطقة فولغوغراد، وثلاث إصابات في منطقة ريازان، وإصابة واحدة في منطقة أستراخان الروسية. (روسيا اليوم)

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