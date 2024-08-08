خلال لقائه أمير قطر.. أردوغان يُهاجم إسرائيل مجددًا

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أكّد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن اغتيال إسماعيل هنية أظهر مرة أخرى أن إسرائيل لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الخميس العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل غير محددة المدة.وقال الديوان الأميري القطري في بيان: "وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم إلى العاصمة أنقرة في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة".وأضاف: "كان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية".وأشار إلى أن الأمير تميم يرافقه وفد رسمي، دون أن يحدد أعضاءه. (روسيا اليوم)