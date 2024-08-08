كوليبا يتهم دولا إفريقية بالعمل على عزل أوكرانيا

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ذكرت بلومبرغ أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اتهم خلال جولته الإفريقية دول المنطقة باتخاذ خطوات منسقة لعزل أوكرانيا.وقد بدأ كوليبا جولة في إفريقيا، في 4 أب، زار خلالها مالاوي وزامبيا.وخلال زيارته لموريشيوس، انتقد كوليبا قرار مالي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأوكراني قوله: "حقيقة أن حكومة النيجر حذت حذو مالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن هذه الدول تتخذ خطوات منسقة (لعزل أوكرانيا).(روسيا اليوم)