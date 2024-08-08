بشكلٍ استثنائي.. الكابينت الإسرائيلي سيجتمع تحت الأرض لبحث الرد الإيراني

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ينعقد، اليوم الخميس، المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" في ظل ترقب الرد العسكري الإيراني.وكانت قد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في وقت سابق أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج، وأن رد إيران قد يتمثل في هجوم بمئات الصواريخ والمسيّرات، في حين أن "حزب الله" قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا.بالتوازي، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، أن اجتماع الكابينيت سيعقد مساء اليوم في غرفة عمليات قيادة الأركان تحت الأرض بشكل استثنائي.