"أنا آسف".. وأخيرا نتنياهو يعتذر عن هجوم السابع من تشرين الأول

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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، اعتذاره لوقوع هجمات السابع من تشرين الأول، وأسفه الشديد "لأن شيئا كهذا حدث".وقال نتنياهو إن خطأه الأساسي تمثل في إذعانه لتردد مجلس الوزراء الأمني في شنّ حرب شاملة، مضيفا أن هجوم السابع من تشرين الأول أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رُدعت كانوا مخطئين.وفي حواره مع "تايم"، قال نتنياهو إنه بخصوص اليوم التالي للحرب في غزة فإنه "يرغب بمجرد خروج حماس من السلطة في تجنيد الدول العربية للمساعدة في تنصيب كيان مدني فلسطيني حاكم لا يشكل تهديدا لإسرائيل"، وهو أمر فشل في تحقيقه خلال المدة الماضية رغم عدد من المحاولات.وأكد أن هدف حكومته في غزة هو تحقيق ما وصفه بنصر حاسم، بحيث لا تستطيع حماس عند نهاية القتال أن تدّعي حكم الأراضي الفلسطينية أو تشكل تهديدا لإسرائيل، والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي.وردا على الاتهامات بأن سياساته أسهمت في تقوية حماس، قال "موافقتنا على ضخ الأموال القطرية لحماس كانت ذات أبعاد إنسانية، ولم تشكل هذه الأموال الأساس للتهديد النهائي لحماس لإسرائيل، كما أردنا التأكد من أن غزة لديها إدارة مدنية فعّالة لتجنب الانهيار الإنساني".وقال نتنياهو إن اتساع رقعة الحرب في غزة إلى صراع إقليمي مخاطرة يدركها، لكنه مستعد لخوضها. وأضاف أنه يفضل أن يحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن يحظى بنعي جيد. (الجزيرة)