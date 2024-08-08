إنفجارات متتالية سُمعت في سوريا.. إليكم ما حصل في ريف حمص

Advertisement

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات متتالية في منطقة الشعيرات في ريف حمص الشرقي.وأشار المرصد إلى أن هذه الضربات يرجّح أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين السلاح في فوج الحمرات قرب مطار الشعيرات العسكري.ولم يتم التبليغ عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.