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عربي-دولي

إنفجارات متتالية سُمعت في سوريا.. إليكم ما حصل في ريف حمص

Lebanon 24
08-08-2024 | 14:35
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات متتالية في منطقة الشعيرات في ريف حمص الشرقي.

وأشار المرصد إلى أن هذه الضربات يرجّح أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي لمستودعات تخزين السلاح في فوج الحمرات قرب مطار الشعيرات العسكري.
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ولم يتم التبليغ عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.
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