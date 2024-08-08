واشنطن تحذر مادورو من توقيف قادة المعارضة

نبّهت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من تزايد الضغوط الدولية عليه في حال اعتقال قادة المعارضة التي رفضت الاعتراف بفوزه في الانتخابات الرئاسية.



Advertisement وقال مبعوث واشنطن الى منظمة الدول الأميركية فرانسيسكو مورا في كلمة أمام مركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن انه "اذا قرر مادورو القيام بذلك، فهذا سيرصّ صفوف المجتمع الدولي بطرق لا يستطيع تصوّرها، وجهوده لتفكيك وتفريق المجتمع الدولي ستكون قد فشلت تماماً، على ما أعتقد". وقال مبعوث واشنطن الى منظمة الدول الأميركية فرانسيسكو مورا في كلمة أمام مركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن انه "اذا قرر مادورو القيام بذلك، فهذا سيرصّ صفوف المجتمع الدولي بطرق لا يستطيع تصوّرها، وجهوده لتفكيك وتفريق المجتمع الدولي ستكون قد فشلت تماماً، على ما أعتقد".



واضاف أنه "في حال توقيف زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو أو مرشحها الى الانتخابات إدموندو غونزاليس أوروتيا، فذلك سيكون خطوة قد تؤدي الى حشد المجتمع الدولي بشكل إضافي، حتى أولئك الذين قد يكونون متعاطفين بعض الشيء وغير راغبين في زعزعة الأمور كثيرا في فنزويلا".



وشدد على أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو اتخاذ قرار أقوى ضد فنزويلا في منظمة الدول الأميركية، بحال تم توقيف المعارضين.